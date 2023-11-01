«Борщевой набор» в Донецкой области традиционно подешевел к осени

Стоимость «борщевого набора» в Донецкой области по состоянию на 1 ноября составляет 146,26 гривен. По сравнению с 16 октября подорожали 6 из 9 позиций. Однако подорожание — незначительное.

Соответствующую инфографику разместил департамент агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой облгосадминистрации в Telegram.



Если за месяц стоимость «борщевого набора» практически не изменилась, то более чем за полгода она снизилась. По сравнению с маем сейчас приготовить борщ дешевле — это сезонная тенденция.



К примеру, в середине апреля на 4-5 литров борща надо было отдать 177,51 гривен. А к 1 мая — 190,55 гривен.