Взимку Росія хоче повторити тактику енергетичного терору України — РНБО

Росія планує завдавати ударів по Україні взимку. Головною метою агресора стане енергетична інфраструктура. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він зазначив, що прийдешня зима в Україні не може бути простою, оскільки наша держава перебуває у стані війни. Проте є розуміння, потім розраховує противник.

«Росія останнім часом зменшила кількість обстрілів критичної інфраструктури саме енергетичного сектора. РФ накопичує озброєння, щоб завдати шкоди, коли буде зимова температура. Ми це обов'язково пройдемо. Зима не буде простою, тому що це зима війни, це не зима простого періоду», — сказав він.

Водночас, секретар РНБО наголосив, що «і держава, і компанії, які несуть за це відповідальність», роблять все для того, щоб підготуватися до атак агресора.