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Загинув помічник Залужного внаслідок вибуху. Граната знаходилась у подарунковому пакеті

06 листопада 2023, 21:40

Загинув помічник Залужного внаслідок вибуху. Граната знаходилась у подарунковому пакеті

Граната знаходилась у подарунковому пакеті. Фото: УП Граната знаходилась у подарунковому пакеті. Фото: УП

У селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це сьогодні ввечері повідомив сам воєначальник у Телеграмі.

«Невимовний біль та тяжка втрата для Збройних сил України та для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков», — написав Валерій Залужний.

Він повідомив, що в одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.

У Геннадія Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

За словами дружини загиблого, граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в пакеті, який той приніс додому. Про це із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило видання «Українська правда».

Зазначається, що Геннадій Частяков приніс подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

Також «УП» повідомляє , що 13-річного сина помічника Головнокомандувача ВСУ важко поранено, його госпіталізували.

«Працює поліція. Дані до ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами». Удома ще були дружина та дочка військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали», — зазначає «Українська правда».

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