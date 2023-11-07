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Виробництво ракет у Росії перевищило прогнози —ISW

07 листопада 2023, 08:21

Виробництво ракет у Росії перевищило прогнози —ISW

Росія збільшила свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося у  попередніх прогнозах. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

6 листопада представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скибицький заявив, що російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних та стратегічних ракет.

Раніше, 28 серпня, Скибицький заявляв, що російські сили мають у резерві 585 ракет великої дальності. Тобто за цей період російські сили збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

6 листопада Скибицький додав, що у жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет «Іскандер-М», 12 крилатих ракет «Іскандер-К», 20 крилатих ракет «Калібр», 40 крилатих ракет Х-101, крилатих ракети Х-32 та 4 балістичні ракети «Кинжал».

28 серпня Скибицький заявив, що російським оборонним підприємствам важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через дефіцит іноземних комплектуючих. Тому збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня, а також виготовлення 115 із них у жовтні, вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Скибицький також прокоментував російське виробництво безпілотників 6 листопада, заявивши, що Іран, як і раніше, може відправляти до Росії невеликі партії Shahed. Він також заявив, що Росія почала нарощувати вітчизняне виробництво безпілотників Shahed із компонентами з Ірану, зокрема на заводі в Алабузі, Татарстан.

Скибицький додав, що прогнозовані російські ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі цієї зими, швидше за все, не будуть такими «примітивними», як серія ударів узимку 2022-2023 років.

У вересні видання The New York Times повідомило , що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом. Отже, країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Раніше повідомлялося, що в уламках ракет, якими Росія б'є територією України, часто знаходять іноземні компоненти.

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