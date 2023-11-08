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З Очеретино та двох сіл Маріїнської громади за допомогою «Білих янголів» евакуювали всіх дітей

08 листопада 2023, 13:26

З Очеретино та двох сіл Маріїнської громади за допомогою «Білих янголів» евакуювали всіх дітей

Останніх дітей евакуювали з Єлизаветівки на Донеччині за допомогою поліцейських. Фото: ГУ Нацполіції у Донецькій області Останніх дітей евакуювали з Єлизаветівки на Донеччині за допомогою поліцейських. Фото: ГУ Нацполіції у Донецькій області

Жодної дитини не залишилося в Єлизаветівці, Катеринівці та Очеретині, які наближені до лінії фронту. «Білі янголи» супроводжували у безпечне місце останню родину із двома дітьми. Загалом за час обов'язкової евакуації у Донецькій області у безпечніші райони вже вивезено 126 дітей. Про це сьогодні повідомило Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

«У руках – улюблені іграшки, а в очах – сльози. Так у Єлизаветівці прощаються з батьківським домом Кирило та Христина. У випаленому Росією смертельно небезпечному селі дітей більше нічого не тримає – школа розбита, а всі друзі поїхали», — так описали поліцейські евакуацію останніх дітей з Єлизаветівки.

Зазначається, що ще півроку тому, коли поліцейські привозили до Єлизаветівки гуманітарну допомогу, їх зустрічала зграйка дітей. Тоді, незважаючи на обстріли, тут залишалося ще багато дорослих та малюків.

Нині ситуація критична. Щоб уберегти життя дітей, влада оголосила обов'язкову евакуацію. З Єлизаветівки, Катеринівки та Очеретино поліція та волонтери оперативно вивезли 15 дітей. Батьки і самі вже не витримували життя під щоденним нищівним вогнем.

Останньою залишила район проведення бойових дій родина Кирила та Христини.

«Брат і сестра мріють про тишу та навчання у школі, де зможуть знайти нових друзів. Із собою сім'я забрала домашніх улюбленців – пару папуг. Тепер вони житимуть у безпеці на Вінниччині», — повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці зазначили, що продовжується порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донбасу, де оголошено евакуацію. Ще залишається евакуювати 128 дітей.

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