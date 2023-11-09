У Покровську почали освітлювати деякі пішохідні переходи заради безпеки мешканців

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у всій Покровській громаді ввечері та вночі було вимкнено вуличне освітлення. Відтепер розпорядженням начальника Покровської міської військової адміністрації частина пішохідних переходів міста Покровська освітлюється у темну пору доби. Про це повідомила сьогодні міська військова адміністрація.

Заступник начальника Покровської ГВА Олексій Стебель наголосив, що для освітлення були відібрані ті ділянки, де у цьому є найбільша потреба.

«Ми розуміємо, як це важливо, тому робимо все, щоб подбати про безпеку дітей та дорослих. Зараз досить рано темніє, тому повна відсутність вуличного освітлення у темний час доби створює ризик для всіх учасників дорожнього руху — як водіїв, так і пішоходів. Тому в громаді вже почали вмикати світло на деяких пішохідних переходах, зокрема у місті Покровськ», — зазначив Олексій Стебель.

Раніше Покровська міська військова адміністрація розглянула необхідність увімкнення освітлення на пішохідних переходах у темний час доби. Ця ініціатива активно впроваджується спільно з транспортним відділом громади, йдеться у повідомленні.