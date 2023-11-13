Велика Британія передала новий пакет допомоги ЗСУ: що до нього увійшло

Велика Британія передала українським військовослужбовцям одяг та спорядження напередодні зими. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Британії.



«Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали різний одяг та спорядження першої необхідності», — йдеться у повідомленні.



Так, пакет включає понад 82 тисячі шоломів, 25 тисяч комплектів зимового одягу, 10 тисяч комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.



Нагадаємо, Сполучені Штати викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для України.