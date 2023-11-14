На Херсонщині Нацгвардійці успішно ліквідували човен росіян

Українські військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували човен російських окупантів у Херсонській області. Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.



Зазначається, для завдання удару був застосований дрон.



«Плавзасіб окупантів на Херсонщині знищено аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України», — підписав він відео, показавши успішну атаку по противнику.



Нагадаємо, ударні підрозділи «Армії дронів» за тиждень знищили 220 одиниць російської техніки, у тому числі 39 ворожих танків та 57 гармат.