В Херсонской области Нацгвардейцы ликвидировали лодку россиян

Украинские военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали лодку российских оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.



Отмечается, для нанесения удара был нанесен дрон.



«Плавсредство оккупантов на Херсонщине уничтожено аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины», — подписал он видео, показав, успешную атаку по противнику.



Напомним, ударные подразделения «Армии дронов» за неделю уничтожили 220 единиц российской техники, в том числе 39 вражеских танков и 57 орудий.