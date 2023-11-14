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В Херсонской области Нацгвардейцы ликвидировали лодку россиян

14 ноября 2023, 11:50

В Херсонской области Нацгвардейцы ликвидировали лодку россиян

Украинские военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали лодку российских оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Отмечается, для нанесения удара был нанесен дрон.

«Плавсредство оккупантов на Херсонщине уничтожено аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины», — подписал он видео, показав, успешную атаку по противнику.  

Напомним, ударные подразделения «Армии дронов» за неделю уничтожили 220 единиц российской техники, в том числе 39 вражеских танков и 57 орудий.

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