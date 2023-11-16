Окупанти за добу випустили понад півтисячі снарядів по Херсонщині

За добу 15 листопада армія РФ здійснила 94 обстріли, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації.



Про це повідомляє Херсонська ОВА.



По місту Херсон окупанти випустили 45 снарядів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення.



Нагадаємо, окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку, за добу випустили майже півсотні дронів-камікадзе.