Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку, за добу випустили майже півсотні дронів-камікадзе

На Бахмутському напрямку останньої доби окупанти активізувалися у районі Богданівки, Кліщіївки, Іванівського та Андріївки.



Про це в ефірі телемарафону розпові начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.



За його словами, противник намагається відбити втрачені позиції, шукає слабкі місця в обороні.



«За минулу добу відбили 12 атак ворога в районі Богданівки, Кліщіївки, Іванівського та Андріївки. Ворог завдав одного авіаудару та застосував 46 дронів-камікадзе, здійснив 643 обстріли за добу. Також ліквідовано 166 окупантів та 52 одиниці ворожої техніки, з них – 5 БМП, 11 артсистем, чотири Гради», – наголосив військовий.



Фітьо також зауважив, що саме кількість обстрілів на цьому напрямку зросла – армія РФ це робить для подальших активних штурмових дій.



«У попередні дні їх було більше на Лимано-Куп’янському. Ми бачимо, що противник на Бахмутському напрямку активізувався. Проте на обох цих напрямках ворог особливих успіхів не має», – підсумував Фітьо.



Нагадаємо, російські окупанти завершили формування телеграфної мережі на тимчасово окупованих територіях України.