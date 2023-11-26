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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 листопада

26 листопада 2023, 23:23

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 листопада

Суспільство

 Місто Сіверськ, Донецької області. Звідси до лінії фронту близько семи кілометрів. Російські війська постійно обстрілюють населений пункт та його мешканців, завдаючи все нової та нової шкоди. Найчастіше тут залишаються пенсіонери чи люди передпенсійного віку. Немає роботи, світла, води та електрики. Виживають містяни завдяки гуманітарної допомоги. Як вони готуються до зими, хто їм допомагає та на що сподіваються ці люди – у нашому репортажі.



Потужний вибух стався на Челябінському тракторному заводі у Росії. Судячи з кадрів мерехтіння, спалахнув трансформатор. Завод входить до концерну «Уралвагонзавод». ЧТЗ є основним підприємством, де випускають дизельні двигуни для російської бронетанкової техніки. Ними оснащені танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ Термінатор, різні артилерійські самохідні установки.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тож росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Поранених російських солдатів після виписки з лікарень утримують у занедбаних ангарах. Військовий із позивним «Арчі», якому ампутували ногу, розповів про умови, де розмістили військових. За його словами, там знаходиться близько сотні таких як він. У покинутому ангарі на підлозі розмістили намети. Поранені самі зробили спальні місця з нош. А медики тим часом переадресовують звернення до росіян. Головний лікар стоматології просив людей скидатися на обладнання для лікування солдатів. Докладніше про це на відео.



Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено троє людей, у тому числі підлітка 2008 року народження, пошкоджено п'ять житлових будинків.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив , що у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика внаслідок обстрілу.

26 листопада, у деяких регіонах Росії працювала система ППО. У міністерстві оборони РФ заявили, що знищено 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. Один із них (збитих безпілотників), втративши управління, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі. Пошкоджено скління трьох квартир, легке порізане поранення отримав один із мешканців будинку.

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