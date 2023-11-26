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Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 ноября

26 ноября 2023, 23:23

Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 ноября

Общество

Город Северск, Донецкой области. Отсюда до линии фронта всего около семи километров. Российские войска постоянно обстреливают населенный пункт и его жителей, нанося все новый и новый ущерб. В большинстве тут остаются пенсионеры либо люди предпенсионного возраста. Работы здесь нет. Также нет света, воды и электричества. Выживают оставшиеся горожане за счет гуманитарной помощи. Как они готовятся к зиме, кто им помогает и на что надеются эти люди - в нашем репортаже.



Мощный взрыв произошел на Челябинском тракторном заводе в России. Судя по кадрам мерцания, загорелся трансформатор. Завод входит в концерн «Уралвагонзавод». ЧТЗ является основным предприятием, где выпускают дизельные двигатели для российской бронетанковой техники. Ими оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор», различные артиллерийские самоходные установки.

На временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Раненых российских солдат после выписки из больниц удерживают в заброшенных ангарах. Военный с позывным «Арчи», которому ампутировали ногу, рассказал об условиях, где разместили военных. По его словам, там располагается около сотни таких как он. В заброшенном ангаре, на полу, разместили палатки. Раненые сами сделали спальные места из носилок.А медики тем временем переадресовывают обращение к россиянам. Главврач стоматологии просил людей сбрасываться на оборудование для лечения солдат. Подробнее об этом на видео.



Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены три человека, в том числе подросток 2008 года рождения, повреждены пять жилых домов.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью пропало электричество в результате обстрела.

26 ноября, в некоторых регионах России работала система ППО. В министерстве обороны РФ заявили, что уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Один из них (сбитых беспилотников), потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Повреждено остекление трех квартир, легкое резанное ранение получил один из жильцов дома.

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