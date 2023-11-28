Вранці в окупованому Токмаку пролунали вибухи

Вранці у вівторок, 28 листопада, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропадало світло. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Жителі повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто», — розповів він.

За словами Федорова, кілька хвилин до цього зникло електропостачання.

Раніше повідомлялося, що у Токмаку Запорізької області російські окупанти захоплюють залишені власниками квартири. Причому вони шукають виключно житло з опаленням, щоб розмістити там особовий склад Збройних Сил РФ.