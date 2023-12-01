Путін побоюється, що провали у війні вплинуть на вибори в Росії — ISW

Кремль «стурбований» негативним впливом провалів на війні в Україні на результати президентських виборів РФ у 2024 році. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, у президентській кампанії Путін хоче сконцентрувати увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу.

Крім того, російські урядовці хочуть посилити цензуру у країні. Вони пояснюють це тим, що росіяни, які виїхали з країни, зробили спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори.

Російська влада також намагалася консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Також на вибори можуть впливати родичі мобілізованих. У РФ збільшилася кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби Росії цензурувати їх.

Раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін затвердив зростання видатків на армію до рекордних показників. Такого не було з часів СРСР.