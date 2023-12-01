Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Путин опасается, что провалы в войне повлияют на выборы в России — ISW

01 декабря 2023, 08:45

Путин опасается, что провалы в войне повлияют на выборы в России — ISW

Кремль «обеспокоен» отрицательным влиянием провалов на войне в Украине на результаты президентских выборов РФ в 2024 году. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

В частности, в президентской кампании Путин хочет сконцентрировать внимание на внутренних делах РФ и критике Запада.

Кроме того, российские чиновники хотят усилить цензуру в стране. Они объясняют это тем, что выехавшие из страны россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы.

Российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры. Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. В РФ увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил рост расходов на армию до рекордных показателей. Такого не было со времен СССР. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Выборы Россия Владимир Путин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:45
Путин опасается, что провалы в войне повлияют на выборы в России — ISW
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 ноября
16:40
Пограничники Краматорского отряда обнаружили российский тайник с оружием
12:09
Зеленский считает, что вернуть Донбасс сложнее, чем Крым
11:57
В НАТО сделали прогноз относительно перспектив ВСУ на фронте
10:37
Оккупанты начали развертывать в Украине новую дивизию десантников — разведка Британии
23:38
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 ноября
15:51
Накануне зимы РФ накопила большой арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожар на шахте в оккупированном Шахтерске продолжался 9 дней: детали
13:38
В оккупированном Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку
11:25
ВСУ нанесли удар во время совещания чиновников-оккупантов в Херсонской области — ЦНС
10:46
РФ обстреляла три района Харьковщины за сутки, есть разрушения — ОВА
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 ноября
15:55
Стали известны подробности о последствиях утренних взрывов в Токмаке
15:20
Руководство РФ требует усилить паспортизацию на захваченных территориях Украины
14:53
Пять человек ранены в результате обстрела Куйбышевского района захваченного РФ Донецка
13:11
Более 160 тысяч абонентов остаются без света на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины
12:57
Перешли на сторону РФ: в Донецкой области заочно осудили трех «депутатов народного совета ДНР»
11:21
В оккупированном Мариуполе установят памятник российскому военному, который убивал мирных граждан
09:57
Россия в 2024 году потратит на военные нужды больше, чем во времена СССР
все новости
08:55
Потери РФ на фронте превысили 330 000 тысяч человек
08:45
Путин опасается, что провалы в войне повлияют на выборы в России — ISW
08:20
В российских беспилотниках обнаружили SIM-карту украинского оператора мобильной связи — ISW
08:10
Силы обороны уничтожили 18 БпЛА типа «Shahed» из 25
08:01
Всемирный банк предоставит Украине более одного миллиарда долларов
23:28
Донос на себя — или уголовное дело: Новые правила в России для несогласных ►
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 ноября
23:02
В результате обстрела Бериславского района ранены двое полицейских
22:38
НБУ снимает все ограничения для банков на продажу валюты населению
22:28
В трех областях Украины могут ввести карантин из-за COVID-19
21:46
Нужно ускориться со строительством фортификаций в Донецкой области — Зеленский в видеобращении
21:12
Авиаудар по Торецку: есть погибший и раненые
20:33
Из-за непогоды и боевых действий без света более 600 населенных пунктов — Минэнерго
20:02
Военные РФ обстреляли Херсонскую область: ранены три человека
19:27
Сообщено о подозрении «главе муниципального округа» и «депутатке» из Луганщины
18:44
Жители одного из районов оккупированого Донецка жалуются на отсутствие отопления
18:12
Обстрел Покровска: пострадавшие получат финансовую помощь
17:28
Зеленский посетил Купянское направление
17:12
Российские войска пытаются зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода — ВСУ
16:55
Юлия Витязева заочно приговорена к 11 годам тюрьмы за работу на Соловьева
все новости
ВИДЕО
Донос на себя — или уголовное дело: Новые правила в России для несогласных ► Донос на себя — или уголовное дело: Новые правила в России для несогласных ►
30 ноября, 23:28
Наслідки удару по Торецьку. Кадр із відео Авиаудар по Торецку: есть погибший и раненые
30 ноября, 21:12
Оккупанты ударили по Новоградовке. Фото: Новости Донбасса Ракетный удар по Новоградовке: количество погибших возросло
30 ноября, 16:52
Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба президента Украины Зеленский считает, что вернуть Донбасс сложнее, чем Крым
30 ноября, 12:09
Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Клименко Оккупанты ударили по Покровскому району: есть погибший, пострадали 10 человек, под завалами могут быть люди
30 ноября, 08:19
Фото: Нацполиция/Fecebook Возле Авдеевки военные и полиция спасли человека, пробывшего под завалами почти неделю
27 ноября, 17:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама