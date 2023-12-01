Путин опасается, что провалы в войне повлияют на выборы в России — ISW

Кремль «обеспокоен» отрицательным влиянием провалов на войне в Украине на результаты президентских выборов РФ в 2024 году. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

В частности, в президентской кампании Путин хочет сконцентрировать внимание на внутренних делах РФ и критике Запада.

Кроме того, российские чиновники хотят усилить цензуру в стране. Они объясняют это тем, что выехавшие из страны россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы.

Российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры. Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. В РФ увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил рост расходов на армию до рекордных показателей. Такого не было со времен СССР.