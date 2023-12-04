Україна вперше вийшла на показник виробництва шість САУ «Богдана» на місяць — Зеленський

Україна вперше вийшла на показник шість самохідних артилерійських установок «Богдана» на місяць. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.



«Дають результат та зусилля щодо нарощування власного виробництва. Вперше вийшли на показник шість «Богданів» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще», — повідомив президент.

Додамо, що розробником САУ «Богдана» є «Краматорський завод важкого верстатобудування» спільно з компанією «Українська бронетехніка». Це перша українська система озброєння стандарту НАТО.

Через те, що промисловість у Краматорську зараз не працює, невідомо, де саме САУ «Богдану» виробляють зараз.