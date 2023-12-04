Украина впервые вышла на показатель производства шесть САУ «Богдана» в месяц — Зеленский

Украина впервые вышла на показатель 6 шесть самоходных артиллерийских установок «Богдана» в месяц. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства. Впервые вышли на показатель шесть «Богдана» в месяц. И уже видим, как увеличить его еще», — сообщил президент.

Добавим, что разработчиком САУ «Богдана» является «Краматорский завод тяжелого станкостроения» совместно с компанией «Украинская бронетехника». Это первая украинская система вооружения стандарта НАТО.



Из-за того, что промышленность в Краматорске сейчас не работает, неизвестно, где именно САУ «Богдана» производятся сейчас.