Військові РФ обстріляли Авдіївку, Андріївку та Нелипівку: поранені 4 людини

Військові РФ обстріляли Авдіївку, Андріївку та Нелипівку — за фактами поранення 4 людей розпочато розслідування. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 грудня 2023 року військові РФ вкотре обстріляли з танків Авдіївку. Один із ударів припав по житловому сектору. Під обстріл потрапили дві людини — 46-річний чоловік, який знаходився поблизу свого будинку, та жінка 72 років, яка перебувала у квартирі.

Крім того, ймовірно з комлдексу С-300 російські військові вдарили по селу Андріївці Краматорського району. В епіцентрі вибуху було підприємство, де отримав поранення 39-річний працівник.



Також війська Росії поцілили по селищу Нелипівці в Торецьку, постраждала 72-річна пенсіонерка.



У постраждалих мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Вибухами пошкоджено житлові будинки та автотранспорт.