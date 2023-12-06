Военные РФ обстреляли Авдеевку, Андреевку и Нелиповку: ранены 4 человека

Военные РФ обстреляли Авдеевку, Андреевку и Нелиповку — по фактам ранения 4 человека начато расследование. Об сообщает Донецкая областрая прокуратура.

По данным следствия, 6 декабря 2023 года военные РФ в очередной раз обстреляли из танков Авдеевку. Один из ударов пришелся по жилому сектору. Под обстрел попали два человека — 46-летний мужчина, который находился вблизи своего дома, и женщина 72 лет, которая находилась в квартире.

Кроме того, вероятно из компдекса С-300 российские военные ударили по селу Андреевцы Краматорского района. В эпицентре взрыва оказалось предприятие, где получил ранения 39-летний работник.

Также войска России попали по поселку Нелиповцы в Торецке, пострадала 72-летняя пенсионерка.

У пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Взрывами повреждены жилые дома и автотранспорт.