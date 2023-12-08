На Авдіївському напрямі ЗСУ відбили 30 атак за добу — Генштаб

Минулої доби сталося 89 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку українські війська відбили 30 атак, на Бахмутському — 24 атаки. Про це повідомив сьогодні вранці Генштаб Збройних Сил України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрями, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак агресора в районі Сіньківки Харківської області.

На Лиманському напрямі Сили оборони відбили усі атаки супротивника у районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямі наші воїни відбили 24 атаки у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають агресорові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати супротивника, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи агресору значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати супротивника у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак, у районах на захід від Вербового та Роботино Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямі Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують агресора вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневої поразки тилам противника.