Не встигли «евакуювати»: СБУ затримала у Миколаєві агента РФ

У Миколаєві затримано російського агента. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ГРУ РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони у Миколаївській області, повідомляє пресцентр служби безпеки.



Фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. На виконання завдання агент отримав від своїх «кураторів» з російського ГРУ 10 тис. грн «авансу» на власну банківську картку.



Наступні суми мали надходити йому в міру надання їм нових координат базування та переміщення українських військ. Розвіддані були потрібні агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

У Миколаєві затримано російського агента. Фото: СБУ

Після виконання всіх завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де мешкали його батьки. Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих «планів» – встановили місцеперебування російського агента та затримали його при спробі передачі розвідінформації загарбникам.



За даними слідства, затримано місцевого жителя, якого військова розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони мешкають на тимчасово окупованій частині Херсона і вже тривалий час співпрацюють із російською спецслужбою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.