У тимчасово окупованому Маріуполі спалах коронавірусної інфекції

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі спалах коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Маріупольська міська рада та місцеві паблики.

«У Маріуполі зафіксували зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції (ГРВІ) та коронавірус (COVID-19)», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що, за даними начальника територіального відділу управління федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів «ДНР» Олександра Хоруженка, минулого тижня в Маріуполі зросла кількість городян, у яких підтвердили діагноз COVID-19.

У Маріупольській міській раді нагадали, що у місті зруйновано медичну систему: у більшості лікарень не вистачає медичного персоналу, люди не можуть потрапити на прийом через величезні черги.