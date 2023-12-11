Во временно оккупированом Мариуполе вспышка коронавирусной инфекции

Во временно оккупированом российскими захватчиками Мариуполе вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Мариупольский городской совет и местные паблики.

«В Мариуполе зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и коронавирус (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что по данным начальника территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей «ДНР» Александра Хоруженко, на прошлой неделе в Мариуполе возросло количество горожан, у которых подтвердили диагноз COVID-19.

В Мариупольском городском совете напомнили, что в городе разрушена медицинская система: в большинстве больниц не хватает медицинского персонала, люди не могут попасть на прием из-за огромных очередей.