Дефіцит снарядів Україна покриває за рахунок зростання виробництва дронів-камікадзе — Гаврилюк

Дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні зберігатиметься. І щоб компенсувати нестачу снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе. На цьому наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю ВВС.

«Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання виникатиме і надалі. Тому в Україні було ухвалено рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА», — сказав Гаврилюк.

Крім того, нарощується власне виробництво боєприпасів практично всіх номенклатур колишнього СРСР, підкреслив заступник міністра оборони.

Однак більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр — найпоширенішим є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території.

«Ми не можемо говорити про виробництво великої кількості 155-мм снарядів», — зазначив генерал Гаврилюк. Але наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість зробить їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно і кількістю снарядів, які можуть дати партнери.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України не повертають свої операції, а переформатують їх під умови дефіциту снарядів. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.