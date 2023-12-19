На Донеччині відновили світло для 386 тисяч сімей — ДТЕК

За тиждень ДПЕК Донецькі електромережі відновили світло для 386 тисяч сімей. Фото: прес-служба

На Донеччині енергетики за тиждень відновили світло для 386 тисяч сімей. Відомо, що відключення світла виникають не лише через обстріли з боку окупантів, одна з головних причин — негода. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Донецькі електромережі.



«Усього за тиждень фахівці ДТЕК Донецькі електромережі відновили світло для 386 тисяч сімей та повернули електропостачання до 420 населених пунктів. Попри негоду і бойові дії, енергетики продовжують відновлювати електропостачання, щоб повернути світло всім клієнтам», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що за тиждень енергетики відновили електропостачання 304 населених пунктів, які знеструмлені через аномальну негоду. І повернули світло для 309 тисяч сімей.



Наразі вже відновлено найбільші енерговузли та підключені об'єкти критичної інфраструктури. У відновлення сьогодні залучено 79 бригад. Вони працюють над відновленням електрики ще для 12 тисяч домогосподарств.



Також за тиждень вдалося відремонтувати низку пошкоджень та повернути світло у 117 населених пунктах для 77 тисяч сімей, чиї будинки були знеструмлені через обстріл.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області понад 60 тисяч абонентів у 140 населених пунктах залишаються без світла через негоду.