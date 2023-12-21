Обстріл кафе в Краматорську: коригувальнику загрожує довічне

Справа коригувальника російського удару по Краматорську Донецької області, 27 червня, була передана до суду. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. .

За даними слідства, 27 червня 2023 року до чоловіка звернувся «начальник відділення розвідки командування до МВС ДНР». Він поставив перед "агентом" завдання щодо перевірки інформації про місцезнаходження українських військових у Краматорську.

Обвинувачений пішов у центр міста, де, помітивши на парковці автомобілі з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування, записав два відео, які надіслав співрозмовнику до Telegram.

Через деякий час після відправки записів із закладу представники держави-агресора завдали удару з ОТРК «Іскандер M», внаслідок чого загинули та отримали поранення громадяни, зокрема діти.

Наразі справу підозрюваного передано до суду, йому загрожує довічне ув'язнення у вигляді позбавлення волі.