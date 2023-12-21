Обстрел кафе в Краматорске: корректировщику грозит пожизненное

Дело корректировщика российского удара по Краматорску Донецкой области, 27 июня было передано в суд. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. .

По данным следствия, 27 июня 2023 года к мужчине обратился «начальник отделения разведки командования в МВС ДНР». Он поставил перед "агентом" задачу по проверке информации о местонахождении украинских военных в Краматорске.

Обвиняемый пошел в центр города, где, заметив на парковке автомобили с военными номерами и посетителей в заведении питания, записал два видео, которые прислал собеседнику в Telegram.

Через некоторое время после отправки записей по заведению представители государства-агрессора нанесли удар с ОТРК «Искандер M», в результате чего погибли и получили ранения граждане, в частности дети.

На данный момент дело подозреваемого передано в суд, ему грозит пожизненное заключение в виде лишения свободы.