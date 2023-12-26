Сили оборони України знищили 13 ударних БПЛА та десантний корабель РФ «Новочеркаськ»

З 18.30 25 грудня до 03.00 26 грудня 2023 р. окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed», всього зафіксовано пуски 19 «шахедів» з районів Балаклава – Крим та РФ.



Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.



«Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Результат – "на обличчя"!», - написали у командуванні ПС ЗСУ.



Раніше в ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» та двома авіаційними ракетами.