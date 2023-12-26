У Генштабі спростували повідомлення про загибель військових на Авдіївському напрямку

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували новину про те, що загинули 108 українських військових на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.



«Інформація в соцмережах про нібито 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямі напередодні Різдва — фейк», — йдеться у повідомленні.





У відомстві закликали громадян перевіряти інформацію та дотримуватись інформаційної гігієни.



Про загибель військовослужбовців написав у Facebook політтехнолог Віталій Бала. За його словами, в одній із бригад на Авдіївському напрямку командування дозволило військовим поїхати додому на сім днів, щоб відсвяткувати Різдво. Однак під час поїздки загинули 108 військовослужбовців.

Нагадаємо, Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.