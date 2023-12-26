В Генштабе опровергли сообщение о гибели военных на Авдеевском направлении

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли новость о том, что якобы погибли 108 украинских военных на Авдеевском направлении. Об это сообщили в пресс-службе Генштаба.



«Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества — фейк», — говорится в сообщении.





В ведомстве призвали граждан проверять информацию и придерживаться информационной гигиены.



О гибели военнослужащих написал в Facebook политтехнолог Виталий Бала. По его словам, в одной из бригад на Авдеевском направлении командование разрешило военным поехать домой на семь дней, чтобы отпраздновать Рождество. Однако во время поездки якобы погибли 108 военнослужащих.

Напомним, Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».