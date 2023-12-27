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Окупанти вдарили по Одесі та області безпілотниками: є загиблий та постраждалі

27 грудня 2023, 08:57

Окупанти вдарили по Одесі та області безпілотниками: є загиблий та постраждалі

Російські окупанти в ніч проти 27 грудня атакували Одесу та область ударними дронами-камікадзе. В результаті атаки є загиблий та постраждалі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 12 дронів», — зазначив він.

За словами Кіпера, уламки збитих безпілотників упали на незаселену новобудову Одеси. Також збитий у повітрі дрон упав на дачні будинки у передмісті. Через це сталася пожежа, рятувальники її ліквідували.

«Внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранено: 37-річну жінку та 17-річного юнака», — уточнив глава регіону.

Постраждалі дістали численні рани, вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, окупанти цієї ночі, 27 грудня, вкотре запустили по Україні ударні дрони типу «Шахед» під час повітряної атаки. Силами та засобами ППО Збройних сил вдалося знищити понад три десятки БПЛА.

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