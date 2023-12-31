Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Є жертви

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Про це «Новини Донбасу» повідомили місцеві жителі, також кдри звуків вибухів публікують очевидці у соцмережах.
Обстріл у місті розпочався одразу після опівночі за московським часом, який встановила окупаційна влада (23:00 за Києвом).
Деякі донеччани, з ким поговорили «Новини Донбасу», спочатку думали, що це запустили феєрверки.
Місцеві жителі виклали кадри зі звуками вибухів. Також очевидці зняли роботу ППО РФ.
Крім того, внаслідок «прильоту» почалася пожежа у центральній частині міста.
Наслідки влучань зафіксували на проспекті Ілліча та вулиці Артема.
У Донецьку попередньо загинув російський «воєнкор», є поранені представники ЗМІ, повідомляє російський «воєнкор» Андрій Медведєв. Пізніше заявили, що поранення отримали «воєнкори» пропагандистської агенції Anna News.
Оновлено. На вулиці Артема в центрі міста під обстріл потрапив готель Donbass Palace.
У Донецьку четверо людей загинули та 13 поранено, повідомив глава угрупування «ДНР » Денис Пушилін.