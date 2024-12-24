Окупанти вбили одного цивільного у Костянтинівці

Російські окупанти 23 грудня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Відомо, що один місцевий мешканець загинув. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У період часу з 08:10 до 08:30 відбувся ворожий обстріл по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 торгові кіоски, 3 приватні будинки», — зазначив він.



За словами Горбунова, загинула одна цивільна.



У поліції уточнили, що росіяни вдарили по місту з артилерії.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 22 грудня атакували Костянтинівку Донецької області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також адмінбудівлю.