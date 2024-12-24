Дрон врізався у будівлю академії МВС у російському Нижньому Новгороді

Будівля академії МВС у Нижньому Новгороді

Безпілотник врізався в будівлю академії МВС у Нижньому Новгороді. Внаслідок пригоди вибуху та займання не сталося. Про це пише видання Baza.

«Попередньо, дрон був без вибухового пристрою. За словами джерел, курсантів було евакуйовано», — зазначає видання.

Офіційної інформації наразі немає.

У свою чергу джерело місцевого видання NN.RU в екстрених службах повідомило, що виклик за адресою Анкудинівське шосе, 3, дійсно був, але виявився хибним.

«За нашою інформацією, проходили навчання, і, ймовірно, курсанти самі запускали дрон, але щось пішло не за планом», — пише видання.

Як розповіли NN.RU в академії МВС, зараз все гаразд, співробітники повернулися на робочі місця.