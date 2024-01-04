На Донеччині постраждав працівник АЗС внаслідок атаки росіян

На Донеччині постраждав працівник АЗС через обстріл з боку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Внаслідок артилерійських обстрілів шахти на Донеччині отримав осколкове поранення працівник автозаправки. Потерпілого направлено до лікарні», — йдеться у повідомленні.



Також у відомстві додали, що через бойові дії пошкоджено газопроводи низького тиску у Краматорському районі. Аварію локалізовано, без газопостачання — понад 200 споживачів.



Нагадаємо, в Донецькій області російські окупанти атакували шахту і місто-супутник у грудні 2023 року. Підприємство знеструмлено, працівників вивели на поверхню.