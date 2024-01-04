На Донетчине пострадал работник АЗС в результате атаки россиян

В Донецкой области пострадал работник АЗС из-за обстрела со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве энергетики.



«В результате артиллерийских обстрелов шахты в Донецкой области получил осколочное ранение работник автозаправки. Пострадавший направлен в больницу», — говорится в сообщении.



Также в ведомстве добавили, что из-за боевых действий повреждены газопроводы низкого давления в Краматорском районе. Авария локализована, без газоснабжения — более 200 потребителей.



Напомним, в Донецкой области российские оккупанты атаковали шахту и город-спутникв декабря 2023 года. Предприятие обесточено, работников вывели на поверхность.