«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл загинула жінка, ще двох чоловіків травмовано

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 4 січня, відбувся обстріл. Відомо, що одна цивільна загинула, ще двоє чоловіків зазнали поранень. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.



«За додатковою інформацією, внаслідок обстрілів Куйбишевського району на вул. Нарвській загинула жінка 1954 року народження, також поранено двох чоловіків — 1968 і 1971 років народження», — написав він.



Крім того, за інформацією Кулемзіна, внаслідок скидання боєприпасу з безпілотного літального апарату у селищі Старомихайлівка на вул. Жовтневої поранено чоловіків 1958 і 1964 років народження.



Нагадаємо, у Донецьку 30 грудня стався обстріл . Внаслідок чого один цивільний травмувався.