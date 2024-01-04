«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела погибла женщина, еще двое мужчин травмированы

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 4 января, произошел обстрел. Известно, что одна гражданская погибла, еще двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил так называемый мэр города Алексей Кулемзин.



«По дополнительной информации, в результате обстрелов Куйбышевского района по ул. Нарвской погибла женщина 1954 года рождения, также ранены двое мужчин — 1968 и 1971 годов рождения», — написал он.



Кроме того, по информации Кулемзина, в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке Старомихайловка по ул. Октябрьской ранены мужчины 1958 и 1964 годов рождения.



Напомним, в Донецке 30 декабря произошел обстрел. В результате чего один гражданский травмировался.