Обстріл Покровського району: загинуло 11 людей, у тому числі 5 дітей

Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: ОВА

Одинадцять людей загинули, у тому числі п'ятеро дітей, вісім поранених — такі попередні наслідки ударів по Покровському району Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.



За його словами, війська РФ вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.



«Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю», — підкреслив Філашкін.

Оновлено (18:35). Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих у Покровському районі.



«Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках», — сказав президент у відеозверненні.



За його словами, «Росія повинна відчувати — завжди відчувати, — що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться». «Ми маємо це забезпечити нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями», — наголосив Зеленський. Як повідомлялося, сьогодні ввечері війська РФ нанесли ракетний удар по Покровському району.