Під час обстрілів Донецької області загинула одна людина і семеро отримали поранення

Нові обстріли РФ у Донецькій області. Фото: Філашкін / Facebook

Під час чергового обстрілу цивільних у Донецькій області щонайменше семеро людей поранено, також відомо про одного загиблого. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Попередньо внаслідок обстрілу Покровська під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано шість будинків.



«Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати троє людей. На місці працює влада, поліція та рятувальники», — зазначив Філашкін.



На місці йде пошукова операція – з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще двоє людей.

Нові обстріли РФ у Донецькій області. Фото: Філашкін/Facebook

Також повідомляється, що пошкоджено шість приватних будинків у Звіровому Покровської громади.



У Рівному Мирноградської громади росіяни влучили по будинку, в якому, ймовірно, була сім'я із шести осіб – обставини обстрілу з'ясовуються.



Раніше глава Донецької ОВА також поінформував про одного загиблого та одного пораненого, такі уточнені дані щодо авіаударів у Північному Торецькій громаді.

Нові обстріли РФ у Донецькій області. Фото: Філашкін / Facebook

«Нагадаю, сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню», — додав Вадим Філашкін.



Зазначається, що три будинки зазнали часткового руйнування. Нагадаємо, після обстрілу окупантів було поранено одного жителя Донбасу — у Красногорівці.