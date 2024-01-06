Під час обстрілів Донецької області загинула одна людина і семеро отримали поранення

Під час чергового обстрілу цивільних у Донецькій області щонайменше семеро людей поранено, також відомо про одного загиблого. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Попередньо внаслідок обстрілу Покровська під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано шість будинків.
«Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати троє людей. На місці працює влада, поліція та рятувальники», — зазначив Філашкін.
На місці йде пошукова операція – з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще двоє людей.
Нові обстріли РФ у Донецькій області. Фото: Філашкін/Facebook
Також повідомляється, що пошкоджено шість приватних будинків у Звіровому Покровської громади.
У Рівному Мирноградської громади росіяни влучили по будинку, в якому, ймовірно, була сім'я із шести осіб – обставини обстрілу з'ясовуються.
Раніше глава Донецької ОВА також поінформував про одного загиблого та одного пораненого, такі уточнені дані щодо авіаударів у Північному Торецькій громаді.
Нові обстріли РФ у Донецькій області. Фото: Філашкін / Facebook
«Нагадаю, сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби — поцілили у 2 багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню», — додав Вадим Філашкін.
Зазначається, що три будинки зазнали часткового руйнування. Нагадаємо, після обстрілу окупантів було поранено одного жителя Донбасу — у Красногорівці.