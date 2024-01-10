У чемпіонаті України з волейболу допустили глядачів на трибуни

На початку грудня 2023 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству молоді та спорту України, МВС та органам безпеки розробити порядок допуску глядачів на трибуни, критерії були розроблені за два тижні та першим турніром, куди повернули глядачів на трибуни стане чоловіча та жіноча волейбольна Суперліга.



Про це повідомляє телеграм-канал комітету молоді та спорту ВРУ. Вболівальників допустили на матчі з січня і щонайменше до завершення сезону 2023/24.



Згідно з організаторами турніру, 50% коштів від продажу квитків передаватимуть у фонд «Повернись живим».



Перший матч після допуску глядачів відбудеться у п'ятницю, 12 січня. У чоловічій Суперлізі зіграють «Епіцентр-Подоляни» та лідер чемпіонату «Житичі-Полісся». Ця зустріч, як і всі поєдинки цього сезону, відбудеться у Чернівцях.