Число жертв внаслідок обстрілів Харкова збільшилося

Кількість загиблих внаслідок ракетної масованої атаки по Харкову 23 січня. Фото: Олег Синєгубов

Кількість загиблих внаслідок ракетної масованої атаки по Харкову 23 січня значно зросла. Загинуло 10 громадян. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Рятувальники деблокували тіла мешканців будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки», — написав він.



На даний момент кількість загиблих збільшилася до 10 осіб. Також відомо, що травми зазнала 51 особа.



Нагадаємо, 24 січня вранці рятувальники відновили роботи у п'ятиповерховому будинку, зруйнованому 23 січня російською ракетою.



Під час масованої ракетної атаки окупанті завдали ударів по Харкову, використавши зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та Іскандери. Найбільше було пошкоджено багатоповерхівку на Салтівці.