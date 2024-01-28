Нову групу окупантів помічено в окупованому Криму — АТЕШ

Особовий склад російських солдатів продовжує приїжджати до тимчасово окупованого Криму, зокрема, до міста Джанкой. Про це повідомили у Telegram-каналі партизанського руху «АТЕШ».



«Нашими агентами було зафіксовано: КАМАЗи, Урали та особовий склад на вокзалі у Джанкої. Також агенти повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах і приїжджає на вищевказаних транспортних засобах», — йдеться у повідомленні.



Партизани наголосили, що це свідчить про те, що РФ на фронті не вистачає особового складу.



«Наші люди на окупованих територіях, а також працюючі всередині силових структур і ЗС РФ продовжують боротися і надають непомірну допомогу у звільненні українських земель», — зазначили партизани.



Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє довгострокову стратегію підтримки України у пов'язаній Росією повномасштабній війні, яка буде зосереджена на відображенні нових можливих наступів, а не на відвойуванні окупованих територій.