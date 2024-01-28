Новая группа оккупантов замечена в оккупированном Крыму — АТЕШ

Личный состав российских солдат продолжает приезжать во временно оккупированный Крым, в частности, в город Джанкой. Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения «АТЕШ».



«Нашими агентами было зафиксировано: КАМАЗы, Уралы и личный состав на вокзале в Джанкое. Также агенты сообщают, что личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах и приезжает по вышеуказанным транспортным средствам», — говорится в сообщении.



Партизаны отметили, что это свидетельствует о том, что личного состава на фронте не хватает.



«Наши люди на оккупированных территориях, а также работающие внутри силовых структур и ВС РФ продолжают бороться и оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель», — отметили партизаны.



Напомним, администрация президента США Джо Байдена разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, которая будет сосредоточена на отражении новых возможных наступлений, а не на отвоевании оккупированных территорий.