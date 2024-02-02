«ДТЕК» відновив електрику у 29 населених пунктах Донецької області

ДТЕК відновив електрику у 29 населених пунктах. Фото: кадр із відео

За вчора фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» відновили електрику у 29 населених пунктах області, які були знеструмлені через постійні обстріли росіян, інформує енергетична компанія.







«Електропостачання знову повернулося до будинків 11,5 тис. сімей. Ми виконуємо ремонтні роботи на ізольованій повітряній лінії електромереж. Лінія має численні пошкодження внаслідок вчорашніх "прильотів"», - додав співробітник «ДТЕК».



За його словами, основні складнощі полягають у тому, що енергетики працюють близько до лінії зіткнення, а обстріли можуть розпочатися будь-якої миті, навіть, без повітряної тривоги.



Раніше з 22 по 28 січня енергетики «ДТЕК» зуміли провести низку ремонтів — це дозволило повернути електрику до 59 прифронтових населених пунктів, завдяки чому світло з'явилося у житлах 49 630 сімей.