«ДТЭК» восстановил электричество в 29 населенных пунктах Донецкой области

ДТЭК восстановил электричество в 29 населенных пунктах. Фото: кадр из видео

За вчера специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» восстановили электричество в 29 населенных пунктах области, обесточенных из-за постоянных обстрелов россиян, информирует энергетическая компания.







«Электроснабжение снова вернулось в дома 11,5 тыс. семей. Мы выполняем ремонтные работы на изолированной воздушной линии электросетей. Линия имеет многочисленные повреждения в результате вчерашних "прилетов"», — добавил сотрудник «ДТЭК».



По его словам, основные сложности заключаются в том, что энергетики работают близко к линии столкновения, а обстрелы могут начаться в любой момент, даже, без воздушной тревоги.



Ранее с 22 по 28 января энергетики «ДТЭК» сумели провести ряд ремонтов — это позволило вернуть электричество в 59 прифронтовых населенных пунктов, благодаря чему свет появился в жилищах 49 630 семей.