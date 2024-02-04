Під час обстрілу пекарні в Лисичанську загинуло 28 осіб, серед них — дитина, 10 осіб отримали поранення

Наслідки обстрілу в Лисичанську. Фото: окупаційна адміністрація міста

Внаслідок обстрілу кафе-пекарні «Адріатік» в окупованому Лисичанську Луганської області загинуло 28 осіб, серед них є дитина, також відомо, що 10 людей постраждали. Про це повідомили у прес-службі МНС РФ та проросійське видання ЛИЦ.



Зазначається, що станом на 6:00 10 людей постраждали, 28 загинули, з них 18 чоловіків, дев'ять жінок та одна дитина.



На місці обвалення будівлі триває пошуково-рятувальна операція. Розібрано близько 65% зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Лисичанська в Луганській області заявила про обстріл кафе-пекарні 3 лютого, внаслідок чого багато загиблих та поранених.