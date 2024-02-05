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Скільки території України знаходиться в окупації: Зеленський дав відповідь

05 лютого 2024, 11:51

Скільки території України знаходиться в окупації: Зеленський дав відповідь

Зеленський розповів, скільки території України перебуває в окупації. Фото: ОП Зеленський розповів, скільки території України перебуває в окупації. Фото: ОП

На сьогодні 26% територій України перебувають під російською окупацією. Такі дані висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу.

«За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але бачимо, що російська армія не може суттєво просунутися. Ми зупинили їх», — сказав він.

За словами Зеленського, українці не одні зі своїм лихом, Україні вдалося об'єднати багатьох світових лідерів.

«Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато родин втратили близьких, є поранені і багато хто на фронті, але ми не самотні, нам вдалося об'єднати світових лідерів», — зазначив глава держави.

Президент згадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії був хаос, шоковий стан людей, проте зараз українці змінилися, з'явилася мета — захист своєї сім'ї та країни.

«Перші дні були зовсім іншими, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер ми стали інші, захищаємо нашу землю та сім'ї. У нас не було альтернативи», — наголосив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу , минулої доби сталося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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