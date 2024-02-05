На запорізькому напрямку воюють усі: від будівельників до менеджерів, крім міністрів ►

На запорізькому напрямку в 14-й Штурмовій Бригаді НГУ «Червона Калина» воюють екіпажі танкістів, що складаються з трьох осіб, щодня в бій з армією РФ вирушають будівельники, водії та менеджери.



Як стало відомо «Новинам Донбасу», танкісти працюють як максимально близько до Путінської армії, так і з прихованих позицій.



«Розбиваємо бліндажі, окопи, міномети ворога. Щодня працюємо», — розповідає командир танка бригади НГУ «Червона калина» «Шарик».



Перед виїздом на бойове завдання, військовослужбовці — насамперед прогрівають двигун бронеавтомобіля – панцерника. Готують машину до бою. Оператор-навідник посідає своє місце. Простору вкрай мало, але на війні не до зручностей.



«Так і розміщуємось, одне, що ми можемо, зняти бічний захист. Якщо потрібно дістатися казенника. Мало місця, але розміщуємось на тому, що дали», — заявив оператор-навідник танка бригади НГУ «Червона калина» «Слава».



Він на передовій вже вісім місяців. У нацгвардію потрапив по призову, освоїв професію танкіста в короткий термін. Часу було замало.



«Довго я не вчився, часу було занадто мало, хлопці вчилися півтора місяця, я місяць, мене пізніше відправили, але всі, вчилися в бою. Коли працюєш і по тобі працюють, тоді страшніше, а так – ні», – підтвердив «Слава».



Постійні тренування та вдосконалення навичок — ось запорука виживання екіпажу панцерника та його результативність у бою, стверджує досвідченіший танкіст із позивним «Шарик». Командир танка бригади НГУ «Червона калина» пояснив, що танкісти постійно навчаються.



«Постійно. Нема такого, щоб ми щось вивчили. Щоразу щось нове з'являється. Ми постійно вивчаємо якісь нові проблеми, поломки, ми маємо вчитися, як це якнайшвидше усунути під час бою, або якщо перебуваємо на перевалочному пункті», — уточнив він.



Танкісти кажуть, що працювати навчилися злагоджено як єдиний механізм, інакше — провал. За словами командира, звикаєш до людей, і знаєш, що на конкретну людину можеш сподіватися, тобто це друга родина.



«Ми зобов'язані стати сім'єю, інакше у нас не буде роботи, і не буде ефективності», — додають танкісти.



Військові називають себе «вовча зграя». Таке ім'я отримав підрозділ, який сформувався лише кілька місяців тому. За головного тут – командир «Вожак».



«У мене тут люди стають два тижні, місяць, від сили два – навіть недосвідчені стають уже такими супертанкістами. Ми не можемо гаяти час і довго гратися. Ми воюємо, ми на війні. Тому ніякої розслабухи тут немає», — заявив командир танкової роти бригади НГУ «Червона калина».



У танковій роті - чоловіки, які у цивільному житті не були пов'язані з військовими професіями. Усі вони вчилися нового ремесла, коли Росія вдерлася на українські землі.



«У мене тут є будівельники, водії, різнороби, менеджери, ну майже всі. Ну окрім високооплачуваних інженерів. І міністрів ще нема! Хоча я можу і міністрів навчити», — підбив підсумок «Вожак».



Після перемоги військові планують повернутись до своїх родин на цивільні спеціальності. А поки що виконують бойові завдання на передовій та запевняють: мотивація українських танкістів висока, адже вони, як і інші підрозділи, захищають свій рідний дім.



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